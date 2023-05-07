الأمن الروسي: إحباط هجوم بمسيرات على مطار عسكري في وسط البلاد

الأحد 07/مايو/2023 - 01:39 م

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأحد، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على مطار "سيفيرني" العسكري في مقاطعة إيفانوفو بوسط روسيا.

وقال الأمن الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إحباط محاولة تنفيذ عمل تخريبي إرهابي خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مطار (سيفيرني) العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، حيث إن الهجوم كان سيستهدف طائرات من طراز A-50 للإنذار المبكر.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف مجموعة تخريبية، نسق عملها وأشرف عليه موظفو الأجهزة المختصة الأوكرانية وذلك من خلال إجراءات البحث في أراضي روسيا، حيث كان من المخطط نقل عبوات ناسفة يدوية الصنع لتنفيذ العملية التخريبية، من أراضي أوكرانيا على متن طائرة خفيفة من طراز "Aeroprakt-A 32" من بلدة بليستوف الواقعة في مقاطعة تشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.

وتمكن الأمن الروسي من رصد مسار الطائرة، ما أدى إلى اعتقال الطيار وأعضاء آخرين في المجموعة التخريبية الذين جندتهم الاستخبارات الأوكرانية، بعد هبوط الطائرة في مقاطعة تولا (جنوب موسكو) لحظة تسليم واستلام الوسائل القتالية، وتم اتخاذ إجراءات القبض على جميع أعضاء المجموعة التخريبية وتوثيق أنشطتهم المخالفة للقانون.