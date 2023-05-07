باستخدام "برايل".. انطلاق القوافل التعليمية للطلاب المكفوفين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مقر القوافل التعليمة لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد.

وأكدت وكيل أول الوزارة على أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع تقام لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك في تجربة رائدة وسابقة تحتسب لمحافظة بورسعيد.

وأشارت إلى أن جدول القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين باستخدام آلة برايل "بيركنز" يبدأ من اليوم الأحد 7 مايو بمحاضرات في اللغة العربية والتربية الدينية ويستمر حتى الخميس المقبل.