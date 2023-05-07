خلال 24 ساعة.. إصابة 4 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة المنقضية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة،4 بلاغات منفصلة بحوادث طرق بيانتها كالتالي:
_ تصادم سيارة بشخص بطريق نكلا بمنشأة القناطر خلفت مصاباً جري نقله إلي مبارك لتلقي العلاج اللازم.
_ تصادم سيارة بدراجة نارية توك توك أعلي الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بالبدرشين خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.
_ إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل أعلي الطريق الأقليمي بالعياط خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي العياط لتلقي العلاج اللازم.
_ إنقلاب تروسيكل بنزلة الأشطر بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.