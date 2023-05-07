ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. إصابة 4 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 4 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة،4 بلاغات منفصلة بحوادث طرق بيانتها كالتالي:

_ تصادم سيارة بشخص بطريق نكلا بمنشأة القناطر خلفت مصاباً جري نقله إلي مبارك لتلقي العلاج اللازم.

_ تصادم سيارة بدراجة نارية توك توك أعلي الطريق الأوسطي اتجاه حلوان بالبدرشين خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

_ إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل أعلي الطريق الأقليمي بالعياط خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي العياط لتلقي العلاج اللازم.

_ إنقلاب تروسيكل بنزلة الأشطر بمنطقة شبرامنت بأبو النمرس خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

اصيب 4 أشخاص إصابة 4 أشخاص 4 بلاغات منفصلة 24 ساعة بمحافظة الجيزة بمديرية أمن الجيزة حوادث متفرقة خلال 24 ساعة مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة