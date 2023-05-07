جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين للسودان

الأحد 07/مايو/2023 - 01:04 م

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إجراءات رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد تأدية العُمرة بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الجوازات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الأحد/ - أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.