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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين للسودان

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز الدولي
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 أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي إجراءات رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد تأدية العُمرة بيسر وطمأنينة.
وأوضحت الجوازات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الأحد/ - أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.

مطار الملك عبدالعزيز المعتمرين السودان العمرة