3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل منجد بالعمرانية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق محل منجد بحارة كمال علي من شارع الزهراء بمنطقة عدوي سليم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل منجد بحارة كمال علي من شارع الزهراء بمنطقة عدوي سليم بدائرة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.