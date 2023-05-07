سيارة مسرعة تنهي حياة شخص وتصيب اثنين آخرين أمام مسجد الحصري بأكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب اثنان آخران جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدهم أمام مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بأشخاص مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بسرعة كبيرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها ب3 أشخاص مما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.