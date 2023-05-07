خبير أثري: منطقة "مير" بأسيوط بها 15 مقبرة ترجع للعصر القبطي

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن منطقة "مير" بمحافظة أسيوط تحتوي على عدد كبير من آثار الفترة البيزنطية القبطية، موضحا أن محافظة أسيوط بها مقابر أثرية كبيرة جدا، خاصة منطقة «مير» بها 15 مقبرة ترجع الى العصر القبطي .

وأضاف «مجدي شاكر» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أننا نفتقد "سياحة الكرنفالات" ويمكن الاهتمام بها من خلال بعض الأعياد، على غرار موكب المومياوات، مشيرا إلى أننا يجب أن نستغل الاحتفالات والأعياد مثل شم النسيم ووفاء النيل لعمل تنظيم لدعم السياحة والحضارة المصرية القديمة.

وأشار الخبير الأثري، إلى أننا بحاجة الي الاهتمام الثقافي، والمصري القديم كان مؤمنا بالبعث وكان حريص على دفن أشيائه وأمتاعه معه في المقبرة، لافتا إلى أن هناك مشكلة عند البعض بشأن الحضارة المصرية ودائما مصر عاملة «هس هس» ويسعون إلى هدم ثوابت الدولة ولكن الدولة ترد بالقوة الناعمة والإنتاج الفني.