إحباط محاولة تهريب 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بالشروق

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة محاولة تهريب 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بمنطقة الشروق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية) حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جــــرام - مـبلغ مالى - هاتفى محمــــول) وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .