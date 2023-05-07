معركة الأمعاء الخاوية.. الصمود في مواجهة الجوع.. ملحمة الأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال

معركة الأمعاء الخاوية.. هكذا يصف الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل معاناتهم وصمودهم في وجه القمع والظلم، من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، يحاول هؤلاء الأسرى فرض حقوقهم والتعبير عن رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري التي تحرمهم من المحاكمة العادلة والزيارات الأسرية.

لكن هذه المعركة ليست بالسهلة، فالسجان الإسرائيلي يستخدم كل أشكال الضغط والترهيب والتنكيل لكسر إرادة المضربين، بما في ذلك التغذية القسرية التي تشكل خطرا على حياتهم.

التغذية القسرية

التغذية القسرية .. كيف صنع الاحتلال من الطعام وسيلة للقتل

لا تزال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس التعذيب ضد الأسرى، من خلال سياسات مخططة، حتى في حالة إضرابهم عن الطعام، حيث تحاول إطالة مدة الإضراب عن طريق إجبارهم على تناول المواد الغذائية، وبالتالي زيادة فترة تعذيبهم، وعدم تحقيق مطالبهم.

والتغذية القسرية هي إحدى الوسائل التي يستخدمها الاحتلال لإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على استقبال المواد المغذية؛ وذلك باستخدام طرق متنوعة منها إدخال أنابيب التغذية إلى معدة الأسير المضرب عن طريق الأنف وحقن المواد الغذائية من خلالها بقوة إلى المعدة وهي طريقة خطيرة أدت في الماضي إلى استشهاد عدد من الأسرى، أو عن طريق إدخال المواد الغذائية والسوائل عن طريق الحقن في مجرى الدم (الأوردة، الأوعية الدموية).

انتهاك لحقوق الأسير

يعتبر الاحتلال "الإسرائيلي" التغذية القسرية وسيلة لتعذيب الأسير المضرب عن الطعام وانتهاك حقوقه، وكان قد أصدر الكنيست "الإسرائيلي" قانونًا للتغذية القسرية بحق الأسير المضرب، عام 2015، لكن "إسرائيل" لم تجد من يطبق ذلك القانون حتى الآن.

وفي تاريخ 30 يوليو 2015، أقر الكنيست قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 46 صوتًا، مقابل 40 صوتًا، وأطلق على القانون اسم "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، ويمكِّن هذا القانون من إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا "كانت حياتهم في خطر".

ومن ناحية أخرة هددت نقابة الأطباء "الإسرائيلية" فصل أي طبيب يطبِّقه لأنه يضر بسمعة الأطباء دوليًا، فهم يعتبرون أن التغذية القسرية عملية تعذيب وانتهاك لحقوق الأسير، لكن إذا وجد ممَّرض أو شُرْطِيّ يطبِّقه فإن ذلك يعني التَّجَهُّز لِـ قتل الأسير

جريمة تودي بحياة الأسرى

ومنذ الثمانينات، تخلت إسرائيل عن طريقة التغذية القسرية الوحشية والمميتة التي تتمثل في "إجبار الأسير على ابتلاع أنبوب بلاستيكي يصل إلى معدته"، بعد أن قضى أربعة أسرى مضربون عن الطعام جراء هذه الطريقة، كما يشهد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.

والشهداء الأسرى الأربعة الذين سقطوا نتيجة التغذية القسرية هم: عبد القادر أبو الفحم (11 /5 /1970)، وراسم حلاوة (20 /7 /1980)، وعلي الجعفري (24 /7 /1980)، وإسحق مراغة (1983) بعد ثلاث سنوات من تعرضه للتغذية القسرية.

وتتضمن التغذية القسرية طريقتين: إما بإدخال أنبوب بلاستيكي في معدة الأسير بالقوة، أو بإعطائه مواد غذائية عبر الدم.

وتعتبر طريقة التغذية بالأنبوب البلاستيكي عبر المعدة مميتة وخطيرة، حيث يُدخل في فتحة الأنف، ثم يُمَرّ خلال المريء، حتى يصل إلى المعدة؛ ثم تُحَقَّن المواد الغذائية في المعدة، وهذه هي الطريقة التي راح ضحيتها أربعة أسرى.

وفي الأونة الأخيرة تمارس إسرائيل تغذية الأسرى المضربين قسرًا عن طريق الدم عبر القسطرة الوريدية بالقوة؛ فيثبت الأنبوب في أحد الأوردة، ثم تضخ السوائل المغذية أو الجلوكوز أو الأملاح أو المواد الغذائية مباشرة إلى مجرى الدم.

وأجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية المحلية والإقليمة والدولية على أن استخدام أسلوب التغذية القسرية يعد مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان؛ وأن التغذية القسرية تخالف القوانين والمواثيق الدولية، ومنها (المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب)، و(إعلان طوكيو في العام 1975، الذي لم يجيز فرض التغذية القسرية للأسرى المضربين)، و(إعلان مالطا في العام 1991، الخاص بالإضراب عن الطعام، والصادر عن "الجمعية الطبية العالمية" والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، والذي جاء فيه "ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المضرب، وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث في الأمر، وأن التغذية القسرية عمل غير مقبول أخلاقيا، وهو نوع من الانحطاط الطبي حتى لو قُصد به إنقاذ حياة المضرب، وأن من الأخلاقي السماح للمعتقل بالإضراب حتى الموت، لو كانت هذه إرادته، بدلا من إجباره رغمًا عنه لتدخلات علاجية لا يقبل بها")؛ أما "اتحاد الأطباء العالمي" فقد اعتبر التغذية القسرية "أسلوب غير أخلاقي" وشكلا من أشكال التعذيب والإهانة؛ وعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية؛ بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.

التغذية القسرية داخل سجون الاحتلال

تاريخ من الصمود.. ملحمة الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفا قاسية ومهينة، تنتهك حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة. لذلك، يلجأ الأسرى إلى وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد أشكال المقاومة والتعبير عن رفضهم للاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية والعزل والانتهاكات المستمرة.

في هذا التقرير، نستعرض بعض من أبرز الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيون على مدار التاريخ، والتي كان لها تأثير كبير على تحسين ظروف اعتقالهم وإبراز قضيتهم أمام الرأي العام الدولي.

إضراب سجن الرملة

يعد إضراب الرملة أول إضراب شهدته الحركة الأسيرة والذي كان في 18 فبراير 1969، واستمر 11 يوما، وكان أول إضراب جماعي للأسرى الفلسطينيين حيث شارك فيه نحو 200 أسير، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب والحصار الغذائي والطبي.

نجح الإضراب في إجبار إدارة السجن على تحسين ظروف المعتقلين، والسماح لهم بزيارات من ذويهم ومحاميهم والصليب الأحمر.

إضراب سجن عسقلان

وفي 11 يوليو 1970، شهد سجن عسقلان إضرابا واستمر 7 أيام، كما وشهد الإضراب أول استشهاد لأسير فلسطيني خلال الإضراب عن الطعام، وهو عبد القادر أبو الفحم.

وشارك فيه نحو 600 أسير، احتجاجا على قانون الأشغال المؤبدة الذي يفرض على المحكوم بالإعدام خدمة مدى الحياة في أشغال شاقة؛ وتخلل الإضراب مظاهرات داخلية وخارجية تضامنية مع المضربين، وانتهى بإلغاء قانون الأشغال المؤبدة.

إضراب سجن نفحة

وفي 24 يوليو 1980، أضرب الأسرى في سجن نفحة لمدة 33 يوما عن الطعام والذي أسفر عن استشهاد راسم حلاوة وعلي الجعفري.

شارك فيه نحو 1000 أسير، احتجاجا على نقلهم إلى سجن صحراوي بلا تبريد أو تدفئة أو ماء صالح للشرب؛ كان هذا الإضراب من أصعب إضرابات التاريخ، حيث تعرض المضربون للاختناق بغازات سامة، والضغط بخراطيم الماء، والتغذية القسرية، وانتصر المضربون في إجبار إدارة السجن على نقلهم إلى سجون أخرى.

إضراب سجن جنيد

كان ذلك في عام 1984، واستمر 12 يوما، وشهد استشهاد محمود فريتخ. وشارك فيه نحو 3000 أسير، احتجاجا على حادثة " أروى " التي قام فيها جنود إسرائيليون بدهس طفل فلسطيني بشكل متعمد. وكان هذا الإضراب من أولى إضرابات التضامن مع شعب فلسطين خارج سور جداران. اثار هذا الإضراب ردود فعل دولية كبيرة، دفعت إلى تشكيل لجان دولية لزيارة سجون الأسير.

إضراب الكرامة 2

وفي 24 أبريل 2014، أعلنت الحركة الأسيرة إضرابا جديدا استمر 63 يوما، وشارك فيه نحو 120 أسيراً. كان هذا الإضراب ردا على مقتل الأسير ميسرة أبو حمدية بسبب إهمال طبي متعمد.

وطالب المضربون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية والطبية.

تعرض المضربون لحملة قمعية شديدة من قبل إدارة السجن، وتم نقلهم إلى زنازين انفرادية وسجون مختلفة. انتهى الإضراب باتفاق بين إدارة السجن والأسرى، يقضي بتحسين ظروف اعتقالهم والإفراج عن المعتقلين الإداريين عند انتهاء مدة اعتقالهم.

إضراب الحرية والكرامة

وفي 17 أبريل 2017، أعلن الأسرى دخولهم في إضراب مفتوح استمر 40 يوما، وشارك فيه نحو 1500 أسير.

كان هذا الإضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي، وطالب بإنهاء سياسات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى، مثل الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والاتصالات والتعليم.

شهد هذا الإضراب تضامنا واسعا من قبل شعب فلسطين وحركات تضامن دولية، وانتهى الإضراب باتفاق بين إدارة السجن والأسرى، يقضي بزيادة عدد زيارات ذويهم من مرة إلى مرتين في الشهر.

عبد القادر أبو الفحم ... أول شهيد لمعركة الأمعاء الخاوية في السبعينات

عبد القادر أبو الفحم.. أول شهيد لمعركة الأمعاء الخاوية في السبعينات

عبد القادر أبو الفحم مقاتل فلسطيني من غزة أصبح أول شهيد من حركة الأسرى في سجون الاحتلال.

توفي في 11 سبتمبر 1970 نتيجة إطعام قسري أثناء إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف السجن.

مقاتل من أجل فلسطين

ولد أبو الفحم عام 1929 في غزة ، حيث شهد نكبة 1948 وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم. انضم إلى حركة المقاومة الفلسطينية وأصبح عضوا في فتح ، أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية.

شارك في عدة عمليات مسلحة ضد إسرائيل ، منها معركة الكرامة عام 1968 ، حيث أصيب وأسر من قبل الجيش الإسرائيلي. وحكم عليه بالسجن المؤبد ونُقل إلى سجن عسقلان ، حيث تعرض لمعاملة قاسية ومهينة من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.

قائد الإضراب عن الطعام

في عام 1970 ، قرر أبو الفحم وحوالي 400 أسير فلسطيني آخر بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن المروعة. طالبوا بمزيد من الوقت في الهواء الطلق ، وتحسين نوعية وكمية الطعام ، والوصول إلى الكتب والمجلات ، ووضع حد للتعذيب والعقاب الجماعي.

وفي الخامس من مايو عام 1970م كانت انتفاضة الأسرى ، وكان أول إضراب عام للحركة الوطنية الأسيرة في سجن عسقلان، ونظراً لسوء وضعه الصحي رفض الشهيد إعفاءه من المشاركة في الإضراب عن الطعام وأصر على المشاركة.

ولجأت السلطات الى ممارسة أبشع الأساليب القمعية بهدف إنهاء الإضراب والتأثير على إرادة المعتقلين وصمودهم إلا أن إرادة الأسرى كانت الأقوى.

وفي مساء العاشر من مايو عام 1970م ، تفاقم وضع " أبو الفحم " الصحي سوءاً ، فأخرجه الأسرى للعيادة ، ولكن وكعادتهم وفي اطار سياسة الإهمال الطبي تآمروا عليه ولم يقدموا له العلاج اللازم

استمر الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع دون تلبية أي من مطالبهم، وبدلاً من ذلك لجأت سلطات السجون الإسرائيلية إلى إطعام الأسرى قسراً، وهو إجراء خطير ومؤلم ينتهك حقهم في الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج.

تتضمن التغذية القسرية إدخال أنبوب عبر الأنف أو الفم إلى المعدة وضخ الطعام السائل فيه. يمكن أن تتسبب العملية في حدوث نزيف وعدوى وقيء واختناق. كما يمكن أن يتلف الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى الوفاة.

كان أبو الفحم من أوائل الأسرى الذين تم إطعامهم قسراً من قبل أطباء السجن الإسرائيلي. قاوم بشدة ورفض التعاون. وعانى من مضاعفات خطيرة من جراء العملية وتوفي في زنزانته في 11 سبتمبر 1970، وكان يبلغ من العمر 41 عامًا.

وأثارت وفاته الغضب والتضامن بين الشعب الفلسطيني والعالم العربي. تم الترحيب به كبطل وشهيد ضحى بحياته من أجل قضية فلسطين.

وحضر جنازته في غزة آلاف المشيعين الذين هتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل وتعهدوا بمواصلة النضال.

إرث من المقاومة

لم يكن موت أبو الفحم عبثا، وألهمت تضحيته الأسرى الفلسطينيين الآخرين بمواصلة إضرابهم عن الطعام ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي. أصبح اسمه مرادفًا للشجاعة والكرامة في مواجهة الظلم.

كما مهد الطريق لسجناء آخرين ليحذو حذوه ويستخدموا الإضراب عن الطعام كسلاح للاحتجاج السلمي. منذ وفاته ، أضرب مئات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام للمطالبة بحقوقهم وحريتهم. كما استشهد بعضهم ، وحقق آخرون انتصارات وتنازلات من إسرائيل.

يُذكر أبو الفحم كواحد من رواد وقادة حركة الأسرى التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية. كما تم تكريمه كأحد رموز صمود الفلسطينيين وصمودهم.

الإضراب عن الطعام .. من البداية للنهاية ما هي المراحل التي يمر بها المضرب وأثارها على صحته .

الإضراب عن الطعام.. من البداية للنهاية ما هي المراحل التي يمر بها المضرب وأثارها على صحته؟

أثار وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، فجر الثلاثاء، بعد 86 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عدة تساؤلات حول كيفية أن يعيش الإنسان كل هذه المدة بدون طعام أو شراب وما يترتب عليه من نتائج على صحته.

وكان عدنان (44 عامًا) قد اعتقل في 5 فبراير الماضي من منزله في بلدة عرابة بمحافظة جنين في الضفة الغربية، ووجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض والدعم للإرهاب.

إضراب الجوع هو طريقة احتجاج يتم فيها رفض الطعام، وهي تستخدم في الغالب من قبل أولئك الذين ليس لديهم أي شكل آخر من أشكال الاحتجاج المتاحة - عادة السجناء - من خلال رفض الطعام، يعرض المحتجون حياتهم للخطر ، مما يشكل خطرًا دائمًا على صحتهم وفي نهاية المطاف الموت .

يؤثر الامتناع عن الطعام لفترة طويلة على معظم الأعضاء والأنظمة في جسم الإنسان. يسبب هذا السلوك ضعف العضلات والضعف أمام العدوى والمشاكل النفسية وفي نهاية المطاف فشل الأعضاء . يقدر أنه إذا كان المحتج صحيًا قبل الإضراب عن الطعام ، ويستمر في تلقي السوائل ، فإنه معرض لخطر الموت بسبب سوء التغذية بعد ستة إلى ثمانية أسابيع. ومع ذلك ، يمكن أن يموت المحتج بشكل أسرع - بعد ثلاثة أسابيع إذا كان مريضًا بشدة. إذا رفض السوائل أيضًا ، يمكن أن يأتي الموت بعد أسبوع.

تزداد شدة شعور الجوع في البداية ثم تخف بعد يومين أوليين. ردًا على الجوع وسوء التغذية ، من المحتمل أن يشعر الشخص بالإرهاق المزمن ومجموعة من التأثيرات السلبية على مزاجه . تنخفض مستويات الأملاح المهمة بشكل كبير ، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على وظائف الجسم المختلفة. بعد أسبوعين ، يمكن أن يشعر الشخص بالدوار والضعف وفقدان التنسيق وانخفاض معدل ضربات القلب. خلال الأسبوع التالي ، قد يعاني من فقدان البصر أو مشاكل عصبية أخرى. بعد شهر أو بعد فقدان أكثر من 18 في المائة من وزن الجسم ، قد تحدث تلف دائم للجسم.

من اليوم الأول إلى الثالث

تختفي شدة الجوع وتهدأ المعدة في هذه المرحلة، لكن يصاحبها رائحة فم سيئة، صداع وتعب. كما تنخفض مستويات السكر في الدم، ويزيد هرمون الجلوكاجون ويقل هرمون الإنسولين، ويستهلك الجسم مخزون الجليكوجين للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

من اليوم الرابع إلى الثالث عشر

تبدأ مرحلة الصيام الحقيقية بعد مضي 72 ساعة، حيث يحتاج المخ وخلايا الدم الحمراء إلى الجلوكوز كمصدر للطاقة. وعند نفاد مخزون الجليكوجين يبدأ الجسم في تصنيع الجلوكوز من مصادر غير نشوية مثل البروتين في العضلات، وهذه العملية تسمى ’التحول إلى تخليق الجلوكوز‘.

في هذه المرحلة يقوم الجسم بحرق الدهون لتزويد باقي أعضاء الجسم بالطاقة باستثناء المخ وخلايا الدم الحمراء، وبالتالي يفقد الجسم من كتلة الدهون والبروتين (في العضلات)، كما يفقد من المعادن مثل البوتاسيوم والفسفور والمغنسيوم، ويلجأ الجسم إلى استخدام المعادن المخزنة في الخلايا للحفاظ على التوازن.

من اليوم 14 إلى 34

قد تشهد هذه المرحلة أعراضًا مثل: جوع شديد، دوار، ’انخفاض في ضغط الدم‘، تعب، ضعف التركيز والبطء، شعور بالبرودة، ضعف، فقدان حاسة العطش، نشاطات من التهابات في المعدة.

كذلك يحصل نقص في فيتامين ب1 في أسبوعها الثاني أو الثالث من بدء فترة صيام ، وهذا يؤدي إلى إضافية للعضلات ، كذلك يؤدي غالبًا إلى قئ وصعوبات في رؤية.

من 35 إلى 42

تُعَدّ هذه المرحلة أصعب مرحلة لأولئك الذين استطاعوا البقاء على قيد حية بعد فترة طول من صام، وذلك بسبب أعراض نقص فيتامين ب، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التحكم فى حركة العين، وازدواج الرؤية ودوار وقيء وصعوبة شديدة فى ابتلاع الماء، فيما تبدأ المشكلات الصحية فى الظهور بعد فقد الجسم 18% من وزنه أو أكثر

من اليوم 42

تبدأ هذه المرحلة بظهور اضطرابات في الذهن والتركيز والنوم، وعدم القدرة على التفاعل مع الواقع المحيط.

وفي بعض الحالات تتفاقم الحالة إلى حد فقدان السمع أو البصر أو كلاهما ونزف في اللثة والمريء وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي وتلف في بعض الأعضاء مثل القلب، تغيرات في معدل التنفس، اختلال كامل في عمليات التمثيل الغذائي للأنسجة.

من 45 إلى 75

تصل الحالة إلى مرحلة خطيرة جدا في هذه المدة والتي تنتهي بالوفاة نتيجة لفشل القلب والأوعية الدموية اضطرابات في ضربات القلب أو انقباضات البطين أو كلاهما، في حالات نادرة تتراكم السموم في الجسم ما يسبب التهابًا شاملاً في الجسم، أو عدوى في الدم، أو انسداد في الأمعاء الدقيقة، أو فشل في بعض أعضاء الجسم.