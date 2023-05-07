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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حاخام متطرف يقود اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للأقصى

الحاخام الإسرائيلي
الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك
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قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك، اليوم /الأحد/، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر بالقدس، بأن المتطرف جليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا /السبت/ و/الجمعة/ على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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