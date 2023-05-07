عدم ارتداء الملابس الصيفية.. تحذير عاجل من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه توجد فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، بدأت منذ ساعات على بعض المناطق من الإسكندرية ولكنها في المجمل أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية ولكنها أمطار متقطعة نلاحظها بأماكن وأماكن أخرى غير ملحوظة، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بنفس درجات الحرارة والإعتدال بالأجواء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه مع يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة ترتفع ارتفاعا طفيفا، موضحة أنه من الهام الأخذ بالاعتبار أن درجات الحرارة المنخفضة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر، ولذلك نؤكد ضرورة عدم ارتداء الملابس الصيفية والحفاظ على الملابس الربيعية، وأخذ جاكيت أثناء الخروج هذا التوقيت.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الأربعاء تبدأ الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية تؤثر بشكل كبير على حالة الطقس، وبالتالي نشهد ارتفاعات تدريجية طفيفة بدرجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية وتصل لـ32 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، مع تكون للشبورة المائية فترة الصباح الباكر، مؤكدة أن نشاط الرياح الفترة الحالية لن يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة اليوم والأيام المقبلة، ومستمر حتى يوم الثلاثاء ونشعر به ساعات المساء وساعات المغرب، ويساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.



