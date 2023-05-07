"البوابة نيوز" ترصد أول أيام امتحانات ثانية ثانوي بالجيزة.. صور

رصدت “البوابة نيوز”، أداء طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان نهاية العام، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بنظام التابلت.

وقامت “البوابة نيوز” بجولة داخل مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعجوزة.

وتؤدي الطالبات الاختبار بلجان مؤمنة بكاميرات، ويصل عدد اللجان 20 لجنة، وتضم كل لجنة عدد 25 طالبة.

وقالت منال شوربجي مديرة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات، إن اليوم أول أيام امتحان الصف الثاني الثانوي، وتؤدي الطالبات اختبار اللغة العربية لمدة 3 ساعات، بالتابلت، والاختبار يبدأ من التاسعة صباحا.

من جهته قال أحمد عبدالعزيز معلم خبير لغة إنجليزية ومسئول بفريق IT، إن الحضور يبدأ من 8.30 صباحا، وبعد ذلك يتم التأكيد على الأجهزة في الدخول على الشبكة الداخلية للمدرس.

وأضاف “عبدالعزيز”: يتم بعد ذلك توزيع الأكواد، ثم الدخول على الامتحان في الـ 9 صباحا، مؤكدا لا توجد شكاوى فنية او موضوعية بامتحان اليوم.

ويصل عدد طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأورمان قرابة 610 طالبات على 20 لجنة.