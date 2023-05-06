بينها استقبال «بوتين».. روسيا تلغي فعاليات احتفالات عيد النصر في 6 مناطق

أفادت وزارة الدفاع البريطانية بإلغاء روسيا الاحتفالات المقررة في ٩ مايو بانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، في ٦ مناطق تقع على مسافة ٤٠٠ ميل من الحدود الروسية تحسبا لعمليات عسكرية أوكرانية.

وقالت الوزارة، إن موسكو ألغت مسيرات يوم النصر، في ست مناطق روسية بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم و٢١ مدينة لأسباب أمنية.

وأوضحت أن الاحتفالات ستتم على نطاق أصغر وسيلغى منها أيضًا استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية العرض العسكري، والذي يعود تاريخ نسخته الأخيرة إلى عام ٢٠١٩.

وتقدر الوزارة البريطانية، أن توقيت هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين، قبل أيام من يوم النصر، يُظهر أن روسيا معرضة بشكل متزايد لمثل هذه الهجمات، وزاد بالتأكيد من إدراك التهديد من قبل القادة الروس بمناسبة أحداث إحياء ذكرى ٩ مايو.

وأضافت أن مخاطر الاحتجاجات والسخط المرتبطين بالحرب في أوكرانيا من المحتمل أيضًا أن يكون لها تأثير على حسابات القادة الروس.

