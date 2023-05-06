الدوري الألماني.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي البايرن ومضيفهم في مواجهة الليلة في هز الشباك.

ويتواجد السنغالي ساديو ماني، في التشكيل الأساسي للبافاري، ويعاونه سيرجي جنابري، كينجسلي كومان، وجمال موسيالا.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب مركز الوصافة، فيما يحتل فيردر بريمن المركز الثاني عشر وفي رصيده 35 نقطة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيردر بريمن، على النحو التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: نصير مزراوي - بنجامين بارفارد - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ريان جرافنبرش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: كينجسلي كومان - سيرجي جنابري - ساديو ماني.