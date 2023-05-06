وزير الطاقة اللبناني يبحث من رئيس الوزراء العراقي تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي

بحث وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سبل تمتين الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي.



جاء ذلك وفقا لبيان رسمي من وزارة الطاقة اللبنانية عقب لقاء فياض برئيس الوزراء العراقي اليوم ببغداد التي يزورها وزير الطاقة اللبناني للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في بغداد بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.



وطلب فياض من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث إمكانية زيادة كمية النفط العراقي المقدم للبنان بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، داعيا لبحث إمكانية استيراد كمية اضافية بشروط تجارية مما يمكّن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى 12 ساعة تغذية كهربائية يوميًا وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية والرقابة.



وأوضح البيان أن اللقاء تطرّق إلى بحث فرصة اعادة تفعيل خط النفط ومصفاة التكرير وخزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.