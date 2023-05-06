ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الطاقة اللبناني يبحث من رئيس الوزراء العراقي تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي

وزير الطاقة بحكومة
وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سبل تمتين الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي.


جاء ذلك وفقا لبيان رسمي من وزارة الطاقة اللبنانية عقب لقاء فياض برئيس الوزراء العراقي اليوم ببغداد التي يزورها وزير الطاقة اللبناني للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في بغداد بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.


وطلب فياض من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث إمكانية زيادة كمية النفط العراقي المقدم للبنان بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، داعيا لبحث إمكانية استيراد كمية اضافية بشروط تجارية مما يمكّن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى 12 ساعة تغذية كهربائية يوميًا وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية والرقابة.


وأوضح البيان أن اللقاء تطرّق إلى بحث فرصة اعادة تفعيل خط النفط ومصفاة التكرير وخزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.

لبنان النفط العراقي وزير الطاقة اللبنانية