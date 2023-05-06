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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يفتتح التهديف في مباراة ليفربول وبرينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح
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افتتح النجم المصري محمد صلاح، التهديف في مباراة فريقه ليفربول ضد برينتفورد، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح، الهدف الأول في اللقاء وللريدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد استقباله كرة عرضية بالرأس من الهولندي فيرجيل فان دايك، ليضعها في شباك برينتفورد، معلنًا تقدم ليفربول على الضيوف.

ويقود محمد صلاح، هجوم حمر الميرسيسايد أمام برينتفورد، بمعاونة ثلاثية من الأوروجوياني داروين نونيز، البرتغالي ديوجو جوتا، الهولندي كودي جاكبو.

ويتطلع رفاق صلاح لحصد الثلاث نقاط من لقاء برينتفورد، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.

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