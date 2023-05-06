إزالة ١٢٦ حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمحافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ٨ حالات تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٤٥٩م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة دمياط وذلك ضمن حملات الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

واضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ١٢٦حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة بمساحة اجمالية ١٩٢٦٨م٢، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة محطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب والسعر الرسمى للسولار عقب تحريكه بمعدل زيادة جنيه واحد للتر بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومنع اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة او استغلال المواطنين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها لليوم الثالث على التوالى والتى استهدفت المرور على عدد ٧٢ محطة وقود بمختلف أنحاء المحافظة.

حيث تم خلالها الوقوف على الرصيد المتوفر من المنتجات البترولية والالتزام ببيع السولار بالسعر المحدد ، كما تم ضبط ٨ مخالفات فى هذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.