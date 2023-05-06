تنشر "البوابة نيوز" أسعار الذهب مساء اليوم السبت 6 مايو 2023 في مصر وفقا لآخر تحديث له في سوق الصاغة المصرية .

-تراجع سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم لـ 2950 جنيهًا للبيع، بينما انخفض سعر الشراء ليسجل 2960 جنيها.

- كما حقق سعر الذهب عيار 22 انخفاضا عند 2739.5 جنيه للبيع، - وانخفض سعر الشراء إلى 2713.25 جنيه.

- تراجع سعر الذهب عيار 21 لمستوى 2615 جنيها للبيع، وهبط سعر الشراء ليسجل 2590 جنيها.

انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم ليحقق 2241.5 جنيه للبيع، وسجل نحو 2220 جنيها للشراء.

- وعن عيار 14 فهبط ليسجل 1743.25 جنيه للبيع، وتراجع سعر الشراء ليصل لـ 1726.75 جنيه للشراء.

- وانخفض سعر الذهب عيار 12 لمستوى 1494.25 جنيه للبيع، وهبط سعر الشراء لمستوى 1480 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن نحو 20920 جنيها للبيع، و20720 جنيها للشراء.