الأربعاء.. الأعلى للثقافة يعقد ندوة "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعوان "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وذلك في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



ويشارك في الندوة كل من: الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مؤمن النشرتي مدرس تقنية المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال، أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس.