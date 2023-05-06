ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. الأعلى للثقافة يعقد ندوة "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعوان "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وذلك في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.


ويشارك في الندوة كل من: الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مؤمن النشرتي مدرس تقنية المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال، أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس. 

 

المجلس الأعلى للثقافة التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي قاعة المجلس الأعلى للثقافة شريف كامل شاهين كلية التربية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤمن النشرتي قسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة القاهرة رؤوف عبد الحفيظ هلال جامعة عين شمس