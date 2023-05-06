الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم السبت، ليدز يونايتد على ملعب الاتحاد، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام ليدز، مع تواجد البلجيكي كيفين دي بروين أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكي، أكانجي، لابورت

خط الوسط الدفاعي: جوندوجان، ريكو لويس

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، دي بروين، ألفاريز، فودين

وفي الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السابع عشر وفي رصيده 30 نقطة.