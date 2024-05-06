المصري الديمقراطي الاجتماعي يدين مساعي الاحتلال لإفشال المبادرة المصرية لحل الأزمة الفلسطينية

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أدان فيه بشده، إصرار جيش الاحتلال، على تطوير عملياته العسكرية في رفح، في إطار سعي حكومته اليمينية المتطرفة الساقطة أخلاقيًا وسياسيًا، لإفشال المبادرة المصرية، والتي لاقت تفاعلاً إيجابيًا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وعدد من الدول الإقليمية.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبًا السلطات المصرية باتخاذ ما تراه من تدابير لحماية أمن مصر القومي، ومنع أي مشروعات تهجير للشعب الفلسطيني الشجاع، وأن تستمر في تقديم يد العون كعادة مصر، سلطة وشعبًا للشعب الفلسطيني ، وتحميل الإدارة الأمريكية والحكومات اليمينية الأوروبية المسؤولية في مساندة حكومة دولة الاحتلال مما يدفعها إلى خرق والاعتداء على كافة القرارت الدولية الأممية وممارسة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه يرى أن الاحتلال والحصار والعدوان الذى يقوم به جيش الاحتلال وحكومته وحلفاؤها هم أسباب الكوارث الإنسانية والسياسية وأن تحميل المسؤولية لأي طرف فلسطيني أو عربي هو من باب الالتفاف حول الحقائق.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري ومخاطره في العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي وخروجه عن السيطرة بما يهدد السلم و الأمن في الإقليم بأكمله.