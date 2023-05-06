أوراوا الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي

توج فريق أوراوا الياباني ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نظيره الهلال السعودي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز أوراوا بهدف من نيران صديقة سجله كاريو لاعب الهلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني بعدما حاول تشتيت الكرة.

وانتهت مباراة الذهاب التي استضافها الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل سالم الدوسري في الدقيقة 13 وتعادل أوراوا من خلال شينزو كوروكي في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، فيما تأهل أوروا بعد الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.