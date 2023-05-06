الاستخبارات العراقية: ضبط 3 إرهابيين في كمائن محكمة في نينوى والأنبار

السبت 06/مايو/2023 - 02:02 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين؛ أحدهم يعمل مع تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي نينوى والأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "تم نصب كمائن محكمة في منطقة المطار وقرية الضبعة وشارع عشرين وذلك وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الخامسة والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية، حيث أسفرت الكمائن عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الرطبة والموصل".

وأضاف البيان أن "أحد الإرهابيين المقبوض عليهم كان يعمل بصفة ناقل للمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الإرهابيين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.