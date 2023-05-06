بالصور.. تخريج دفعة جديدة ببيت العود العربى

احتفل بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الجمعه 5 مايو بتخريج اولى دفعاته لعام 2023 بحضور الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية والفنان الكبير نصير شمه مؤسس بيت العود.

أوضح شمه أن البيت تأسس في عام 1998 كأول بيت للعود في الشرق الأوسط، وتم نقل تبعيته لصندوق التنمية في عام 2001، حيث بدأت مهمتة فى نشر الثقافة الموسيقية العربية ودعم المواهب بشكل أكبر، مشيرا الى اهمية حصص الموسيقى فى المدراس الابتدائية وأن غيابها يؤدي إلى تطرف الشباب.

وأضاف أنه عمل في بيت العود على تحويل الدارس الى عازف ثم مدرس، معربا عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام المؤلفة من أربعة فنانين : بهاء عامر، سلمى تامر، شهد هشام ، ومن سوريا سلام بشر، وستقوم لجنة التحكيم المشكلة من كبار الاساتذة والفنانين بتقييم أداء الطلبة الأربعة بعد انتهاء العرض، حيث يقوم كل طالب بأداء أربع مقطوعات.

واختتم شمة كلمته بتقديم الشكر للدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وجميع الحضور وأيضًا لجنة التحكيم. مثمنا جهود المشرفين وجميع العاملين بـ"بيت العود".

وأشار شمه إلى أن "بيت العود" يُعتبر بيتًا بمعنى الكلمة، إذ يعيش الجميع فيه حياة عائلية حقيقية، وأضاف أن "شهادة بيت العود" ليست سوى بداية رحلة الطالب في عالم الموسيقى وأن العمل الفني يتطلب الكثير من الخبرة والتجارب، لكننا سنستمر فى دعمهم حتى يشتد عودهم ليصبحوا فنانين كبار أسوة بزملائهم الذين تخرجوا من قبل واصبحوا مدرسين وعازفين ولهم بصمات كبيرة فى عالم الموسيقى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

واعرب الدكتور هانى ابو الحسن عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه بيت العود العربي بقيادة نصير شمه في إحياء فن عزف العود الأصيل، والذي يمثل جزءًا من هويتنا وتراثنا .

بدأ العرض بالطالبة سلمى تامر والطالب بهاء السيد بعزف مقطوعة (مصير واحد) - للفنان نصير شمة

ثم قام الطالب بهاء السيد من مصر بعزف مقطوعة :"قايتاى" "تركى"تأليف عمر فاروق، "ان راح منك يا عين" تأليف منير مراد، بنفسج يا عنيا تاليف نصير شمة.

أما الطالبة سلمى تامر من مصر فقدمت: سماع حجاز غريب لجوكسل، أول مرة تحب لمنير مراد، سؤال لعبد الله ابو ذكرى، شقلاوة لنصير شمه، لونج نهاوند لمحمد يحى.

وقدمت الطالبة شهد هشام من مصر: رقصة الفرس لنصير شمة، توتى لفريد الأطرش، تيكو تيكو.

ومن سوريا قدم الطالب سلام بشر: حركات لسليمان على عسكر،يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب، نسمات عذبة لنصير شمة.

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