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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجلي خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات بالمطرية والمعصرة

المتهم
المتهم
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مسجلى خطر لاتجارهم فى الحشيش والايس بمنطقتى المطرية والمعصرة.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية  وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – سيارة - هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القبض على مسجلي خطر الحشيش المطرية والمعصرة