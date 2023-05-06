الروم الأرثوذكس بالعراق يحتفلون بعيد القديس جرجس.. صور

احتفل الروم الأرثوذكس بمحافظة الكرك بالعراق بعيد القديس جاورجيوس “ جرجس”، حيث ترأس الأرشمندريت سابا حوراني خدمة الغروب الإحتفالي في كنيسةِ الكرك.



وشاركَهُ في الخدمةِ الأب يوحنّا حماتي راعي الكنيسة والأب صفرونيوس حنّا راعي كنيسةِ القدّيس نيقولاوس في ماركا والأب ماركوس مرجي راعي الكنيسة في حمود حيث سادتْ أجواءٌ خشوعيّةٌ رائعةٌ بمرافقةِ الترتيلِ الجميل.



وتمّ توزيع بركة من الكنيسة بهذه المناسبة الشّريفة، ويعد ذلك قام عدد من طلابِ مدارسِ الأحد ومرشديهم بزيارة كنيسةِ القديس نيقولاوس في ماركا مع راعيهم الأب صفرونيوس وقضوا يومًا مميّزًا في مدينة الكرك.

تحدّث الأب سابا في لقائهِ مع الطلّاب عن الذّكاء الروحي. و عن استخدامِ الذكاء بأنواعهِ المختلفتأةِ لنجاح الإنسان في حياته ومعرفته لحقيقة ذاته، و عن الأمورِ التي تعيقُ الإنسان الذي يعتمد على ذكائهِ الخاصّ، والفرقُ بين الذكاء والحكمة لدى الإنسان التي رأسُها مخافةُ الله.

التأم الجميع حول مائدة المحبة في نهاية اللقاء.