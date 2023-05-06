الليلة.. يد الزمالك يقص شريط مبارياته بالسوبر الأفريقي أمام بطل الكونغو

يقص فريق كرة اليد بالزمالك، مساء اليوم السبت، شريط مبارياته ببطولة كأس السوبر الأفريقي وذلك أمام فريق كي إس كيه الكونغولي، في اللقاء الذى سيقام على صالة النادي الأهلي بنصف نهائي البطولة، ويتأهل الفائز للمباراة النهائية لمواجهة الأهلي .

وتعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة" لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في مصر، كما تعاقد النادي ايضا مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة.

وجاء تدعيم إدارة الزمالك لفريق اليد قبل السوبر من أجل حصد الألقاب الأفريقية بالفترة المقبلة لإسعاد الجماهير البيضاء الغاضبة من تعثرات فرق الألعاب الجماعية بالزمالك بالفترة الأخيرة، خاصة في السلة واليد.