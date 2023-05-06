مسئول فلبيني: 320 فلبينيا تم إجلاؤهم من السودان يتواجدون حاليا في مصر بانتظار إعادتهم للوطن

السبت 06/مايو/2023 - 11:29 ص

أعلن وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون المهاجرين إدواردو خوسيه دي فيجا، أن نحو 320 فلبينيا تم إجلاؤهم من السودان يتواجدون حاليا في مصر بانتظار أن يتم إعادتهم إلى وطنهم.

وأضاف دي فيجا - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن أكثر من 50 فلبينيا غادروا ميناء بورتسودان، وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، فيما أكد أنه تم إعادة 179 مواطنا فلبينيا بالفعل من السودان إلى الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات الدائرة منذ نحو 3 أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد خلفت مئات القتلى وآلاف المصابين.. وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة منذ اندلاع الصراع في 15 من أبريل الماضي إلا أن الخروقات تتوالى.