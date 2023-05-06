ضبط مزارع تسبب في حريق مزرعة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق اليوم السبت القبض على مزارع لقيامه بحرق قش الأرز مما تسبب فى اندلاع حريق بمزرعة دواجن ملاصقة للحقل وأسفر الحريق عن نفوق 1500 بطة وتم التحفظ على المتهم للعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه مما أسفر عن نفوق 1500 مزرعة وحدوث وإتلاف بعض محتويات المزرعة.

وتم التحفظ على مزارع لقيامه بحرق كمية من قش الأرز بالحقل مما تسبب فى اندلاع الحريق بمزرعة الدواجن الملاصقة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.