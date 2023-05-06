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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس ربة منزل انتحلت صفة موظفة للنصب على كبار السن بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس ربة منزل لانتحال صفة موظفة من إحدى الجهات الحكومية لدراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى، وسرقة شققهم في منطقة عين شمس 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من إحدى السيدات) غير معلومة لديها، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والاستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها، ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات " لها معلومات جنائية" - مقيمة بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها تم ضبطها حال تواجدها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه  . 

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