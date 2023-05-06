بالصور.. إخماد 3 حرائق في 3 مراكز إدارية بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، من إخماد والسيطرة على 3 حرائق متفرقة في 3 مراكز إدارية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حرائق في مراكز الخارجة وبلاط و الداخلة.

تبين نشوب حريق في قطعة أرض زراعية بقرية الموشية بمركز الداخلة وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها ومنع امتداد ألسنة اللهب للمزارع المجاورة وتسبب الحريق في تفحم نباتات وأعشاب جافة دون خسائر بشرية.

كما نشب حريق أسقف حظائر ثروة حيوانية متجاورة بمنطقة بئر 2 التابعة لقرية مرزوق بمركز بلاط، وجرى إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح فيما احترقت بعض الأسقف الخشبية بالحظائر.

كما نشب حريق في مزرعة نخيل حلفة مستشفى الخارجة التخصصي وانتقلت قوات الإطفاء لها ومنعها من الامتداد للمساكن المجاورة وجرى إخماد الحريق دون خسائر بشرية فيما احترقت بعض أشجار النخيل وجاري حصرها بمعرفة الجهات المختصة.

3 حرائق بالوادي الجديد (1)

3 حرائق بالوادي الجديد (2)

3 حرائق بالوادي الجديد (3)

3 حرائق بالوادي الجديد (4)

3 حرائق بالوادي الجديد (5)

3 حرائق بالوادي الجديد (6)

3 حرائق بالوادي الجديد (7)

3 حرائق بالوادي الجديد (8)

3 حرائق بالوادي الجديد (9)

3 حرائق بالوادي الجديد (10)

3 حرائق بالوادي الجديد (11)