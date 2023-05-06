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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول تعليق من حسن شاكوش بعد وصف زوجته له بألفاظ خادشة

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته
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علق المطرب الشعبي حسن شاكوش على ما كتبته زوجته على صفحتها بإنستجرام بعد حدوث مشاكل عائلية وتحريرها محضر ضده. 

وكتب «شاكوش» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل ايه يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما انها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقولوا الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء". 

وكانت قد قامت زوجة شاكوش ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، بتحرير محضر لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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