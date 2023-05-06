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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا وبولندا يبحثان سُبل تعزيز التعاون الدفاعي

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
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التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن بنظيره البولندي، ماريوس باشزاك، أمس الجمعة، حيث ناقشا المساعدة الأمنية الأوكرانية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وبولندا.


وأشاد «أوستن» بنظيره البولندي للدعم الذي تواصل بولندا تقديمه لأوكرانيا بما في ذلك نقل بولندا لدبابات ليوبارد ومئات المركبات المدرعة الأخرى فضلا عن تدريب الآلاف من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، وفق بيان على موقع وزراة الدفاع الأمريكية.
ونسق الجانبان أيضًا خططًا لزيادة تعزيز القدرات العسكرية لبولندا وأكدا مجددًا على العلاقة الدفاعية الوثيقة بين الولايات المتحدة وبولندا بتوقيع تجديد اتفاقية المشتريات الدفاعية المتبادلة والكشف عن معرض سيقام في البنتاجون مخصص لتاريخ التعاون بين الدفاع الأمريكي والبولندي.

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