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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. كاف يعاقب الترجي بالحرمان من الجماهير 4 مباريات وغرامة 300 ألف دولار

شغب جماهير الترجي
شغب جماهير الترجي التونسي
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فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة عقوبات قاسية على فريق الترجي التونسي؛ بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، قد شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة؛ بسبب إلقاء جماهير الفريق، النار من المدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

وجاءت عقوبات نادي الترجي كالتالي:

- اللعب من دون حضور الجمهور 4 مباريات مقبلة، والتي يكون فيها الترجي مضيفًا؛ بسبب التجاوزات التي شهدها اللقاء الذي جمعه بشبيبة القبائل الجزائري.

- تأجيل تنفيذ القرار في حدود مقابلتين فقط، على ألا ينسب للترجي أي تجاوز تأديبي خلال 12 شهرًا، وفي صورة أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانه، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وتطبيق العقوبة المؤجلة.

- فرض غرامة مالية على الترجي قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي، الجمعة المقبل على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي عقوبات نادي الترجي الترجي والأهلي دوري أبطال أفريقيا