المقاولون يهنئ الأهلي بلقب كأس السوبر المصري

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني والجماهير بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري .

ويوجه نادي المقاولون العرب التحية لنادي بيراميدز بعد الأداء القوي في المباراة.

وأرسل نادي المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، متمنيا التوفيق لكافة الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجماهير المصرية رسمت لوحة رائعة موجها الشكر والتحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقائمين على التنظيم على المظهر الرائع الذي ظهر عليه اللقاء وبراعة التنظيم والاستقبال.