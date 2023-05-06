كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل سيارة بالقليوبية

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة ملاكي بطوخ بمحافظة القليوبية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالطفلة.



كما كشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تلعب بشارع السنترال بجوار مسكنها، وأثناء لعبها وجدت باب سيارة مفتوح، ودخلت السيارة ولم تستطع الخروج، حتى وجدوها متوفاة بداخلها.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى توقيع الكشف الطبي على الطفلة والذى أكد وفاتها الطبيعية وجار إصدار قرار جهات التحقيق للتصريح بدفنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفرغت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وتبين أن الطفلة كانت تلعب بمفردها بالشارع، ومكثت داخل سيارة حتى لقيت مصرعها.