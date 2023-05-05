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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسنت شوقى: الموضة مش مرتبطة بحجم الست وشكلها

بسنت شوقى
بسنت شوقى
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نشرت الفنانة بسنت شوقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لتكريمها من حفل الموضة artist in fashion . 

وعلقت على الصور "فخوره بالجائزه اللى أخدتها من الحفل، وبهدى الجائزه لكل بنت أو ست حاسه إن الموضه مربوطة بشكل جسمها وده مش حقيقى" .

وتابعت "إلبسى إللى تحسيه وإلبسى إللى تحبيه، وإللى يريحك إنتى ويحسسك بأنوثتك فقط، وبشكر كل الفانز على دعمهم وتشجيعهم" .

يشار أن الفنانة بسنت شوقى قد أعلنت الحداد لمدة ثلاث أيام عقب وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش الذى وافته المنية يوم الإثنين الماضى .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقى مسلسل "علاقة مشروعة" خلال الموسم الرمضانى المنقضى، بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

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IMG_20230505_164953
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IMG_20230505_164938
IMG_20230505_165028
IMG_20230505_165028
IMG_20230505_164923
IMG_20230505_164923
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IMG_20230505_164844
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