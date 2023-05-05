مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى عامل في العقد الخامس من العمر مصرعه في الحال، وأصيب 2 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة.

وأسفر الحادث عن مصرع" حبيب إ. ح »، 47 عاما، مقيم محافظة قنا، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة.

وأصيب كل من«محمد م. ر »، 24 عاما، مقيم العياط الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، «يوسف ع ال »، 16 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.