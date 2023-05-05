رائحة كريهة تقود للعثور على جثة شاب داخل شقة بحلوان

قادت رائحة كريهة، الأهالي بمنطقة أطلس، إلى العثور على جثة شاب متوفٍ داخل شقة بمجاورة 3 دائرة قسم شرطة حلوان، حيث عثر الأهالي على جثة المتوفي مسجاة على الأرض داخل غرفة وفي بداية التحلل.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، بمنطقة أطلس.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "أحمد"، في منتصف العقد الثالث من العمر، داخل إحدى الغرف، ولا يوجد سواه بالشقة.

وبعمل التحريات تبين أن الضحية يقيم في شقة مع عمال، وسافروا جميعهم لزيارة أسرهم، وكان متواجد بمفرده، وتوفي نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

فيما تكثف مباحث القسم من جهودها للوصول لأهلية المتوفي وهويته، بسبب عدم قيام أحد بمعرفة الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.