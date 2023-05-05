تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة والمشرفة على بطولة الدوري العام، تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود، المُقرر إقامتها ضمن منافسات المسابقة المحلية.



وكان من المُقرر إقامة مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الثلاثاء القادم بإستاد الكلية الحربية، إلا أنه تقرر تأجيلها لأجل غير مسمى، على أن يتم تحديد الموعد الجديد في وقتٍ لاحق.



وأوضحت لجنة المسابقات أن قرار تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود، يأتي في ظل إقامة مباراة الأحمر أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم بتونس.



وأشارت لجنة المسابقات أن لائحة بطولة الدوري العام تتيح الفرصة للفريق المشارك في البطولات الإفريقية الحصول على راحة لمدة 3 أيام قبل مباراته في منافساته القارية، وهو ما لا ينطبق حال إقامة مباراة حرس الحدود في موعدها.



ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.