حبس متهمين بسرقة مجوهرات وتماثيل وساعات من فيلا بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمين بسرقة ذهب وتماثيل من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقة بعض (المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية) ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالإشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها 2 تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما ، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى ، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة