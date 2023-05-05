اليوم.. انطلاق موكب الافتتاحات بمركز الحسنة بوسط سيناء

استعدت مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم الجمعة، لافتتاحات المشروعات القومية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي عيد تحرير سيناء الـ41، وقد سبقت افتتاحات اليوم استعدادات بمتابعة كافة التجهيزات اللازمة قبل افتتاح المشروعات القومية اليوم والتأكد من جاهزية كافة المرافق قبل التسليم بناءاً على توجيهات محافظ شمال سيناء وبتعليمات سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة وذلك بحضور محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة والقيادات الأمنية والتنفيذية ولفيف كبير من أهالي المنطقة والمحافظة.

وقام محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بمتابعة ميدانية أمس الخميس لقرية الجفجافة مركز الحسنة بحضور رئيس الوحدة المحلية بقرية الجفجافة وسكرتير القرية ومديري الإدارات المعنية والتنفيذية بالمركز حيث تفقد سكرتير عام المركز والمدينة كافة القطاعات التي خضعت لأعمال التطوير والتجميل بالقرية خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن قام فريق العمل باستكمال جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة على وجه السرعة استعدادا لاستقبال الافتتاحات اليوم الجمعة.

كما تابع اللمسات الجمالية الأخيرة للمسجد الكبير بقرية الجفجافة الذي يتم افتتاحه اليوم الجمعة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بأعياد تحرير سيناء حيث تم فرش المسجد بالكامل بالسجاد الجديد، وتم التأكد من حالة الإضاءة الكهربائية داخل وخارج المسجد هذا وقد تم تركيب اللوحه الافتتاحية ووضع اللافتة الإرشادية على باب المسجد الخارجي وذلك لتزيين المسجد استعدادا لاستقبال أول صلاة جمعة للمصلين بداخله اليوم .

كما قام رئيس المركز والمدينة بمتابعة فريق عمل النظافة والتجميل بالمركز حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة تم من خلالها رفع وإزالة جميع التراكمات والمخلفات بمدينة الحسنة كما تم رفع كفاءة الطرق العامة بدهان جميع أعمدة الإنارة والبلدورات وتزيين الشوارع الرئيسية والميادين وتركيب الإعلام استعدادا لاستقبال موكب الافتتاحات والضيوف اليوم.

وقد شدد رئيس المركز والمدينة على جميع العاملين بضرورة اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة وتكثيف الجهود المبذولة والتأكد من جاهزية كافة القطاعات لتحقيق احتفالا يليق بمركز ومدينة الحسنة ومواطنيها الكرام، مؤكدا للجميع أن المشروعات التنموية على أرض مركز ومدينة الحسنة مثال حقيقي للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.