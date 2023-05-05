غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته للقاء بروكسي بالكأس

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه أوسوريو، غدا السبت، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة وذلك استعدادا للقاء فريق بروكسي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان أوسوريو مدرب الزمالك قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق.

واعتذر نادي الزمالك في الأيام الماضية عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر له مساء اليوم الجمعة بالإمارات، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة بعد توجيه شتائم لنادي الزمالك فى إحدى مباريات الأهلي.

وبات أمام فريق الزمالك بطولتين محليتين متبقيتين فقط هذا الموسم هما الدوري الممتاز والذي يأتي فيه الزمالك رابعا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة وذلك من خوض 25 مباراة، وموقفه في التتويج بالدوري صعب للغاية في ظل اقتراب الأهلي من حصد اللقب.

وخرج الزمالك هذا الموسم من دوري أبطال أفريقيا، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2022 أمام بيراميدز، بالبطولة التي استكملت هذا الموسم، وودع كأس الرابطة أيضا.