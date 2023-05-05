روما تطالب باريس بالاعتذار عقب تصريحات وزير داخليتها

الجمعة 05/مايو/2023 - 01:09 م

طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، باريس بالاعتذار عقب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي وصف فيها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها عاجزة عن حل مشاكل الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.

وقال تاياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"،: إنه وصف غير مبرر ومبتذل لبلد صديق وحليف.. ويتعين الآن على فرنسا الاعتذار.

وأضاف "بكل تأكيد لا يفكر باقي المسئولين في الجهاز التنفيذي للرئيس إيمانويل ماكرون مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانان".. مشيرا إلى أن البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر لاحقا ليس كافيًا لأنه لم يتضمن اعتذارا.. لكن نلاحظ على الجانب الفرنسي علامات الاستياء والإحراج مما حدث.