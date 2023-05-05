بعد مطالبات بإنشاء مطب صناعي بمدينة 6 أكتوبر.. الأمن: جار التطوير وإقامة كوبري مشأة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إلتماس الأهالى بإنشاء مطب صناعى بمحيط مدينة الفردوس ودريم لاند بطريق الواحات 6 أكتوبر بالجيزة للحد من سير السيارات بسرعات عالية حفاظاً على حياة المواطنين.

وبالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير ولم يتم الإنتهاء منها حتى الآن؛ وتبين قيام الشركة المُسند إليها أعمال التطوير بإنشاء كوبرى لخدمة عبور المُشاه ضمن أعمال التطوير فضلاً عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة المشار إليها لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفين.