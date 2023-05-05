محسب: حل 90% من القضايا المطروحة بالحوار الوطني سيحدث نقلة نوعية

قال النائب أحمد محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه تم تجميع حوالي مئات الآلاف من المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة التي تحل الأزمات بالفعل حول كل المناحي الاقتصادية في المقام الأول، إلى جانب السياسية والمجتمعية التي تخص الصحة والتعليم وغيره، ومن ثم دمجها في 113 قضية بشكل عام، لافتًا إلى أنه إذ تم حل 90% من تلك القضايا ستحدث نقلة نوعية في مصر.
وأضاف "محسب" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الـ113 قضية السالف ذكرهم موزعين تحت 19 لجنة عبارة عن ورش عمل قوية ومجتمعية ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية كما رأينا في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
وأكد، أنه لا يوجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان فكرها وأيديولوجيتها، فالحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية، مشيرًا إلى أن الفترة الجارية تعد فترة ذهبية لكل مستثمر مصري، إذ مصر أصبح لديها بنية تحيتة قوية للغاية كلفت الدولة مليارات الجنيهات، فضلا عن الشوارع والطرق وغيرها من المشروعات القومية التي تخدم مناخ الاستثمار في مصر، فهذا طفرة غير مسبوقة.
https://youtu.be/rgraQkPvyz8