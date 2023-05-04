بالصور.. غلق صيدلية بدون ترخيص بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الأدوية، اليوم الخميس، حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن

غلق صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود صيدلي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وكذا مصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرى بصيدليتين .

كما أسفرت الحملة عن مصادرة 19 خط تليفون؛ لمخالفتهم قانون الاتصالات لبيعهم فى محلات غير مرخص لهما بذلك وايضا تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محضرين بيع بأزيد من السعر ، وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على السواق بوجود حملات مشتركة بين جميع الجهات الرقابية.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالاشتراك مع مباحث التموين، والطب البيطري وحماية المستهلك، قد تمكنت الشهر الماضي، من ضبط ألف طبق بانيه دواجن وكبد وقوانص بإجمالي 738 كيلو جرام لدى احدى شركات التوريدات للمواد الغذائية بشرم الشيخ مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، مما يعد غشا وتدليسا، وجرى التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ باقي الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إلى استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة، ومجابهة كافة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

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