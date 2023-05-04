"التنسيقية" تشارك فى مؤتمر مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي بلبنان

شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، فى مؤتمر "مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي"، والذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام.

وأدار النائب محمود القط الجلسة الثالثة والتى كانت تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على وحدة المجتمع"، وشارك فيها الدكتور عماد جاد مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور نبيل سرور أستاذ علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية.

وأدار النائب عماد خليل، جلسة حول أهم المخاطر التى تواجه العالم العربى، وتحدث فيها الدكتور إكرام عدننى أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ابن زهر" بالمغرب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كما شارك فى الموتمر على مدار الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية، من بينهم القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزير الثقافة الأسبق، كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي فى إطار برنامج الحوار العربى العربى.

واختتم المؤتمر بندوة عن "التعليم فى الوطن العربى"، شارك فيها الدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان.

