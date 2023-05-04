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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

سياحة حلوان تنظم الملتقى التوظيفى السنوي لخريجي وطلاب كلية السياحة والفنادق الأربعاء المقبل

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلنت جامعة حلوان أن كلية السياحة والفنادق، ستنظم الملتقى التوظيفى السنوي لخريجي وطلاب الكلية، وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى بفندق كليه السياح.

 

وذلك تحت رعاية السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور  وليد السروجي نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الملتقى الدكتور حازم عطية الله الأستاذ بقسم الارشاد السياحى والمحافظ الاسبق لمحافظة الفيوم. 

 

وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أنه على الراغبين فى حضور الملتقى التسجيل من خلال استمارة تسجيل بيانات الخريجين والطلاب  من خلال الرابط التالى 

https://forms.gle/atYuodK8Qqp6GfQf7

 

ملتقى توظيفي جامعة حلوان