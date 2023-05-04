قيمة العمل وواجبنا نحو الوطن.. لقاء تثقيفي لخريجي الأزهر بمطروح

شارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء الخميس، في فعاليات ختام الأسبوع الثقافي الديني، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمطروح، تحت عنوان "قيمة العمل وواجبنا نحو الوطن"، بمسجد التنعيم وسط مدينة مرسي مطروح.

بدأ اللقاء بكلمة لعماد صلاح عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، هنأ فيها الحضور بذكري "عيد العمال"، مبينا أن الإسلام حث على العمل وإتقانه، لأن العمل المتقن يقوم على الشعور بالمسئولية والمراقبة لله تعالى، والأخذ بالأسباب، واحترام التخصص، والاجتهاد والإخلاص"، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، ودفع عجلة التنمية، وبناء وطن متقدم قادر على مواجهة الأزمات.

كما تناول أحمد عادل إمام وخطيب مسجد الرحمن بمدينة مرسى مطروح، الحديث عن منزلة الوطن ومكانته، وطرق الحفاظ عليه وعلى مكتسباته، مبينا واجبنا نحو الوطن والذي يتمثل في رعايته وحمايته وجعله مثالًا يُحتذى به وبأفراد شعبه بين الأوطان، ومثالا للحضارة وانتشار الخلق الحميد، والمواطنة، موصيا الحضور ببذل الغالي والنفيس لبناء الوطن، والارتقاء به، ووحدة الصف والحفاظ عليه وعلى مكتسباته ومقدراته.

كما بين واجب الشباب نحو وطنهم والذي يتمثل في العلم والدفاع عنه بالثقافة والأخلاق، وبذل الغالي والنفيس من أجله، وحمل رسالته، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات وتقليد الممارسات الخاطئة بدافع ديني أو وطني.